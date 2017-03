Basquet U17: Villa María, Córdoba y San Francisco al Final Four Reviewed by Momizat on Mar 13 . Las asociaciones de Villa María, Córdoba y San Francisco ganaron sus juegos de este domingo, se adjudicaron sus respectivos grupos clasificatorios y lograron cl Las asociaciones de Villa María, Córdoba y San Francisco ganaron sus juegos de este domingo, se adjudicaron sus respectivos grupos clasificatorios y lograron cl Rating: 0