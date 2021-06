Basquet: Vuelven las “Burbujas” Lanús y Junín de la Conferencia Sur

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció el cronograma de las burbujas de Lanús y Junín, con las que se producirá la reactivación de la categoría.

Cronograma

SEDE LANÚS

Lunes 7/6

10:30 – Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 – Dep. Viedma vs. Racing

15:30 – Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 – Lanús vs. Atenas

Martes 8/6

10:30 – Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 – Racing vs. Villa Mitre

15:30 – Atenas vs. Gimnasia

18:00 – Dep. Viedma vs. Lanús

Jueves 10/6

10:30 – Del Progreso vs. Racing

13:00 – Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 – Rivadavia vs. Atenas

18:00 – Lanús vs. Villa Mitre

Viernes 11/6

10:30 – Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 – Racing vs. Atenas

15:30 – Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 – Del Progreso vs. Lanús

SEDE JUNÍN

Miércoles 9/6

11:00 – Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 – Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 – Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 – Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 – Rocamora vs. Quilmes

17:30 – Estudiantes (C) vs. Ciclista