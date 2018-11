Basquet: Ya se armaron los cuartos. Se juega el Clásico Brinkmanense

En la noche del viernes volvieron a ganar los mismo equipos del miércoles, y se armaron los cuartos de final del Torneo Interasociativo de Basquet.

Centro Social derrotó en San Francisco a El Ceibo por 1 y cerró la serie a su favor; también repitieron victoria Devoto, Almafuerte y El Tala.

Resultados 2º Juegos de Octavos

Cultural Arroyito 57- El Tala 78

San Isidro 90- Devoto 96

El Ceibo 73- Centro Social 74

Almafuerte 87- Tiro Federal 83

Partidos de cuartos de Final al mejor de tres

Nueve de Morteros vs. Almafuerte

San Jorge vs. Centro Social

Nueve de Freyre vs. Devoto

Porteña vs. El Tala

