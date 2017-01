BHY Tiro Federal cayó ante Hindú de Resistencia 74-61 Reviewed by Momizat on Ene 20 . El equipo de Morteros cayó ante Hindú 74 a 61. La Blanca no pudo en su vuelta al certamen y cayó frente a uno de los candidatos. El conjunto de Lucatto no encon El equipo de Morteros cayó ante Hindú 74 a 61. La Blanca no pudo en su vuelta al certamen y cayó frente a uno de los candidatos. El conjunto de Lucatto no encon Rating: 0