Hasta el domingo 15 se desarrolla el Súper 10 de Basquet Solidario

Hasta el 15 de septiembre, los 10 equipos cordobeses de Basquet que nos representan a nivel nacional, iniciarán la temporada con el tradicional torneo solidario que organiza la Agencia Córdoba Deportes.

Los conjuntos que formarán parte, participan en los tres niveles de competencia nacional del básquetbol argentino: la Liga Nacional (Asociación Deportiva Atenas e Instituto Atlético Central Córdoba); la Liga Argentina(San Isidro de San Francisco, Tiro Federal de Morteros, Ameghinode Villa María y Barrio Parque); el Torneo Federal (9 de Julio de Río Tercero, Independiente de Oliva y 9 de Julio de Morteros).

La competencia tiene un carácter federal, ya que se jugará en las distintas sedes y localidades de los equipos participantes. Para este torneo se conformaron tres zonas. Los primeros de cada una de ellas y el mejor segundo pasan a las semifinales.

Zona A: Atenas, San Isidro, Bell, 9 de Julio Río Tercero.

Zona B: Instituto, Ameghino e Independiente

Zona C: Barrio Parque, Tiro Federal y 9 de Julio Morteros

Los partidos se disputarán el lunes 9, miércoles 11 y jueves 12. En tanto, las semifinales tendrán lugar el sábado 14 en el club Almafuerte de Las Varillas. Las finales serán el domingo 15 en la cancha del club Instituto.El evento es fiscalizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba

Gran parte de lo recaudado (las entradas a los partidos se establecieron en un monto de $150) será destinado al Cuerpo de Voluntarios del Hospital de Niños, mientras que una pequeña porción servirá para solventar algunos gastos que demanda la organización.

Fixture:



Miércoles 11 de septiembre

17:30 Bell vs. San Isidro- cancha: Río Tercero

19:30 Ameghino vs. Tiro Federal – cancha: Río Tercero

21:30 9 de Julio Río Tercero vs. Atenas – cancha: Río Tercero

20:00 Barrio Parque vs. 9 de Julio Morteros – cancha: Instituto

22:00 Instituto vs. Independiente – cancha: Instituto

Jueves 12 de septiembre

21:00 Tiro Federal vs. 9 de Julio Morteros – cancha: Morteros

21:00 Independiente vs. Ameghino – cancha: Oliva

21:00 San Isidro vs. 9 de Julio Río Tercero – cancha: San Francisco

20:00 Atenas vs. Bell – cancha: Barrio Parque

22:00 Barrio Parque vs. Instituto – cancha: Barrio Parque

Sábado 14 de septiembre

19:00 Mejor 2° vs. Mejor 1° – cancha: Las Varillas

21:00 2° Mejor 1° vs. 3° Mejor 1° – cancha: Las Varillas

Domingo 15 de septiembre

19:00 Perdedores semifinales – cancha: Instituto

21:00 Ganadores semifinales – cancha: Instituto

—