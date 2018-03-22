Intensa actividad de Basquet. Programa de la 2º Fecha y Formativas

Una intensa actividad se espera para los días venideros en el Basquet Interasociativo. Este viernes comienza la 2º fecha, continúa todo el fin de semana, hasta la próxima con partidos ya programados.
|TORNEO APERTURA 2018 – (Programación)
|Día Juego
|Clubes
|Clubes
|Categorías
|Horarios
|Observaciones
|Miercoles 21/03/2018
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-15 y U-19
|A partir de 20:00 Hs
|2da. Fecha
|Viernes 23/03/2018
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|1º División
|22:00 Hs.
|2da. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|2da. Fecha
|Sabado 24/03/2018
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U-17 – U-15 y U-19
|A partir de 14:00 Hs
|2da. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-15 y U-19
|A partir de 16:00 Hs
|2da. Fecha
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-15 y U-19
|A partir de 16:00 Hs
|2da. Fecha
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U-15 y U-19
|A partir de 16:00 Hs
|2da. Fecha
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-15 y U-19
|A partir de 16:00 Hs
|2da. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|U-13
|12:00 Hs.
|MINI: 11:00 Hs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-13
|12:00 Hs.
|MINI: 11:00 Hs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB HURACAN DE LAS VARILLAS
|U-13
|CLUB ALUMNI
|Vs.
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|U-13
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U-13
|12:00 Hs.
|MINI: 11:00 Hs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-13
|12:00 Hs.
|MINI: 11:00 Hs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-13
|Domingo 25/03/2018
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-17 y 1º División
|18:30 Hs. y 20:30 Hs.
|2da. Fecha
|Lunes 26/03/2018
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-15 y U-19
|A partir de 20:00 Hs
|1ra. Fecha
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|U-15 y U-19
|A partir de 20:00 Hs
|3ra. Fecha
|Jueves 29/03/2018
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|3ra. Fecha