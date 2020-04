Luis Scola, capitán de la Selección de Básquetbol, expresó que “es totalmente irrelevante su participación en Tokio 2021, hay cosas mas importantes para preocuparse”.

“Cuando digo que no sé si voy a estar, no es porque me estoy debatiendo a ver si tomo una decisión, sino porque no sé si va a haber Tokio y nadie lo sabe”.

“El hecho de estar pensando si alguien va a jugar o no un Juego Olímpico en este momento, me parece desproporcionado”.