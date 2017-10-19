La Asocación Morterense de Basquet programó la última fecha

La Asociación Morterense de Basquet dio a conocer el cronograma de partidos correspondientes a la 11º y última fecha del Torneo “Clausura”.
Programa
|Miercoles 18/10/2017
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|10º. Fecha
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|ASOCIACION “El CEIBO”
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|11º. Fecha
|Viernes 20/10/2017
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|11º. Fecha
|CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|11º. Fecha
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|11º. Fecha
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|11º. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|11º. Fecha
|Sabado 21/10/2017
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|ASOCIACION “El CEIBO”
|U-15 – U-19
|A partir de 14:30 Hs
|11º. Fecha
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-15 – U-19
|A partir de 14:30 Hs
|11º. Fecha
|CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-19 – U-15
|A partir de las 18:00 hS
|11º. Fecha
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-15 – U-19
|A partir de 14:30 Hs
|11º. Fecha
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|U-15 – U-19
|A partir de 14:00 Hs
|11º. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-15 – U-19
|A partir de 14:30 Hs
|11º. Fecha
|domingo 22/10/2017
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-17 – U-15 y U-19
|a partir de 13:00 hs
|9º. Fecha