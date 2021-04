La Liga Argentina de Basquet inicia otra “Burbuja”

La Liga Argentina de Basquet, tiene su continuidad desde el miércoles 28 de abril y hasta el 4 de mayo. En lo que respecta a la Conferencia Norte las dos sedes serán Rosario y Resistencia(Chaco).

Tiro Federal y deportivo Morteros forma parte de la burbuja de la que será anfitrión Villa San Martin de Resistencia.

Sin embargo, debido a los casos de Covid en el plantel, recién se sumará para las dos últimas jornadas.

El equipo que dirige Gustavo Lucato partirá el sábado desde Morteros rumbo a Resistencia y jugará el domingo 2 de mayo ante el local, Villa San Martín a las 19 horas. y el martes 4 de mayo enfrentará a Salta Basket desde las 14.

No se conoce como se reprograman los otros partidos.

Participan además del local y Tiro, Central de Ceres, Independiente de Santiago del Estero, Estudiantes de Tucumán, Riachuelo de La Rioja y Salta Basket.

Programación

-Miércoles 28 de abril: Estudiantes Tucumán vs Central de Ceres (16:30 hs.) y Riachuelo La Rioja vs. Villa San Martín (19 hs.)

-Jueves 29 de abril: Estudiantes Tucumán vs. Riachuelo La Rioja (16:30 hs.) y Salta Basket vs. Villa San Martín (19 hs.)

-Sábado 1 de mayo: Riachuelo La Rioja vs. Independiente SdE (14 hs.); Central de Ceres vs. Salta Basket (16:30 hs.) y Villa San Martín vs. Estudiantes Tucumán (19 hs.)

-Domingo 2 de mayo: Central de Ceres vs. Riachuelo La Rioja (14 hs.); Estudiantes Tucumán vs. Salta Basket (16:30 hs.) y Tiro Federal Morteros vs. Villa San Martín (19 hs.)

-Martes 4 de mayo: Independiente SdE vs. Villa San Martín (11 hs.) y Tiro Federal Morteros vs. Salta Basket (14 hs.)

San Isidro en Rosario

La otra burbuja de la Norte se disputará en Rosario (en un principio iba a disputarse en Villa María pero se cambió la sede). Allí participarán Echagüe de Paraná, San Isidro de San Francisco, Unión de Santa Fe, Deportivo Norte de Armstrong, Barrio Parque de Córdoba, Colón de Santa Fe y el anfitrión Sportivo América.

Programación

-Miércoles 28 de abril: Echagüe vs. San Isidro (14 hs.); Unión vs. Deportivo Norte (16:30 hs.) y Sportivo América vs. Barrio Parque (19 hs.)

-Jueves 29 de abril: Unión vs. Colón (14 hs.); Barrio Parque vs. Echagüe (16:30 hs.) y San Isidro vs. Sportivo América (19 hs.)

-Sábado 1 de mayo: Barrio Parque vs. Colón (11 hs.); Deportivo Norte vs. Echagüe (14 hs.); San Isidro vs. Unión (16:30 hs.) y Sportivo América vs. Ameghino (19 hs.)

-Domingo 2 de mayo: Unión vs. Barrio Parque (11 hs.); Colón vs. San Isidro

(14 hs.); Echagüe vs. Ameghino (16:30 hs.) y Sportivo América vs. Deportivo Norte (19 hs.)

-Martes 4 de mayo: Sportivo América vs. Unión (19 hs.)