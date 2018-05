Liga Provincial U15 de Basquet: San Jorge no pudo clasificar

Se jugó la última fecha de la primera fase de la Liga Provincial U15 de Basquet. San Jorge de Brinkmann no pudo con Porteña, y no pudo clasificar.

Resultados del Grupo

San Isidro (San Francisco) 61 – El Tala (San Francisco) 59 [Definido en suplementario, luego de igualar en 54]San Jorge (Brinkmann) 54 – Porteña Cult. y Dep. (Porteña) 67.

Ultima Fecha

Como sigue el Torneo

La etapa clasificatoria de la Liga Provincial de Clubes de la categoría U15 masculina se definió este sábado 12 de mayo y permitió confeccionar los 12 cruces de playoffs de octavos de final.

A dicha instancia accedieron los dos primeros de las 10 zonas de la fase regular (20 equipos) y los cuatro mejores terceros (4).

Los cruces de octavos de final (primera ronda de playoffs) serán los siguientes: N° 1 vs. N° 24 (de la tabla general), N° 2 vs. N° 23, N° 3 vs. N° 22, N° 4 vs. N° 21, N° 5 vs. N° 20, N° 6 vs. N° 19, N° 7 vs. N° 18, N° 8 vs. N° 17, N° 9 vs. N° 16, N° 10 vs. N° 15, N° 11 vs N° 14 y N° 12 vs. N° 13.