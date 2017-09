Morteros Sede del Torneo Provincial Femenino de Basquet

PARTIDO DIA HORA LOCAL VISITANTE ESTADIO 1° JORNADA 1° 29/09/2017 19:30 Hs Asoc. de Río Cuarto VS Asoc. de Sudeste Club Tiro Federal y Deportivo Morteros ACTO INAUGURAL – 21:00 Horas 2° 29/09/2017 21:30 Hs Asoc. de Morteros VS Asoc. de Oliva 2° JORNADA 1° 30/09/2017 18:00 Hs Ganador 1º Partido VS Perdedor 2º Partido Club Tiro Federal y Deportivo Morteros 2° 30/09/2017 20:00 Hs Ganador 2º Partido VS Perdedor 1º Partido 3° JORNADA 1° 01/10/2017 16:00 Hs VS Club Tiro Federal y Deportivo Morteros 2° 01/10/2017 18:00 Hs VS 20:00hs Entrega de Premios