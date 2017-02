Nueve cayó por la Liga Provincial de Basquet Reviewed by Momizat on Feb 13 . En el partido más importante de la jornada del domingo, el "Celeste" no pudo en la casa del “Patriota” y se trajo un resultado negativo de 88 a 66. Ahora, en la En el partido más importante de la jornada del domingo, el "Celeste" no pudo en la casa del “Patriota” y se trajo un resultado negativo de 88 a 66. Ahora, en la Rating: 0