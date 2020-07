Planifican la Liga Nacional de Basquet a partir del mes de octubre

El Presidente de la Asociación de Clubes (AdC) Gerardo Montenegro, dejó en claro que no están dadas las condiciones para llevar a 24 equipos la Liga Nacional de Basquet.

Todo deberá comenzar de nuevo y el máximo directivo de la Asociación de Clubes estipula que en octubre se podrá arrancar con la competencia. “Hay que planificar la temporada 20/21 en las mismas condiciones que la temporada pasada. La idea es que en septiembre arranque la pretemporada para que en octubre empiece la Liga; tendremos reuniones con los presidentes de la categoría y pusimos plazos hasta el 25 de julio con la Mesa Ejecutiva para anunciar el cronograma”.

“Oficialmente no hay nada con respecto a sí hay algún equipo de la categoría que no pueda continuar. Seguramente cuando planifiquemos la temporada, aparecerá alguna noticia al respecto; no tenemos propuestas de ningún club para comprar plaza en esta categoría”.

Fuente: DiarioSports