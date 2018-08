Preparan nueva edición del Súper 9 Solidario de Basquet

Como ocurre todos los años, en los días previos al comienzo de sus respectivas competencias, los equipos de nuestra provincia que participan en torneos nacionales se juntan para brindarnos un gran torneo de pretemporada, con la organización de la Agencia Córdoba Deportes.

Los equipos que participarán son Atenas (Córdoba) e Instituto (Córdoba), que militan en la Liga Nacional; Barrio Parque (Córdoba), Ameghino (Villa María), San Isidro (San Francisco) y Tiro Federal (Morteros), que participarán en la Liga Argentina y 9 de Julio (Río Tercero), Independiente (Oliva) y Bell (Bell Ville), que jugarán en el Torneo Federal.

Al igual que en todas las ediciones anteriores, el Torneo tendrá un carácter solidario, ya que todo lo recaudado será donado a instituciones designadas. Las localidades tendrán un valor único de $100 por jornada.

Los partidos de la fase clasificatoria se desarrollarán en las canchas de Barrio Parque y de Instituto, mientras que las semifinales y final se llevarán a cabo en el gimnasio Ángel Sandrín, de la institución de barrio Alta Córdoba.

Se jugarán tres triangulares en el que juegan todos contra todos para definir posiciones. Posteriormente jugarán semifinales los primeros de cada zona y el mejor segundo, de donde surgirán los dos finalistas.

Cronograma de juego:

Lunes 3 de Setiembre, en cancha de Instituto:

Partido 1: Equipo 1 vs equipo 2 de zona A.

Partido 2: Equipo 1 vs equipo 2 de zona B.

Partido 3: Equipo 1 vs equipo 2 de zona C.

Miércoles 5 de Setiembre, en cancha de Barrio Parque:

Partido 4: Equipo 3 zona A vs perdedor de partido 1.

Partido 5: Equipo 3 zona B vs perdedor de partido 2.

Partido 6: Equipo 3 zona C vs perdedor de partido 3.

Viernes 7 de Setiembre en cancha de Barrio Parque:

Partido 7: Equipo 3 zona A vs ganador de partido 1.

Partido 8: Equipo 3 zona B vs ganador de partido 2.

Partido 9: Equipo 3 zona C vs ganador de partido 3.

Sábado 8 de Setiembre, en cancha de Instituto:

Partido 10: Equipo segundo mejor ganador de zona vs equipo tercer mejor ganador de zona.

Partido 11: Equipo mejor ganador de zona vs equipo mejor segundo de zona.

Domingo 9 de Setiembre, en cancha de Instituto:

Partido 12: Tercer puesto entre perdedores de partido 10 y 11.

Partido 13: Final entre ganadores de partidos 10 y 11

El orden de disputa de los partidos puede sufrir modificaciones.