Programaron el Basquet Interasociativo en Formativas y Primera División

La Asociación Morterense brindó el detalle de partidos correspondientes a las categorías Formativas y Primera División de Basquet. Los equipos Brinkmaneses tienen compromisos importantes.
Centro Social recibe a San Isidro, en tanto San Jorge viaja a Devoto.
Programación
|Jueves 13/09/2018
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|Viernes 14/09/2018
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|U-15 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-17 y 1ra. División
|20:00 Hs. – 22:00 Hs.
|6ta. Fecha
|Sabado 15/09/2018
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|U-19 y U-17
|A partir de las 14:00 Hs.
|6ta. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|U-15 y U-19
|A partir de las 14:30 Hs.
|6ta. Fecha
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|U-15 y U-19
|A partir de las 15:00 Hs.
|6ta. Fecha
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-15 y U-19
|A partir de las 15:00 Hs.
|6ta. Fecha
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|U-19 y U-15
|A partir de las 16:00 Hs.
|6ta. Fecha
|Lunes 17/09/2018
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-15 y U-19
|A partir de las 20:00 Hs.
|6ta. Fecha
|POSTERGADO
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-15 y U-19
|2da. FECHA – FECHA A CONFIRMAR