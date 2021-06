San Isidro de San Francisco sede de la “Burbuja” de la Conferencia Norte

San Isidro de San Francisco recibió la confirmación que la “burbuja” de la Conferencia Norte se disputará en el estadio “Severo Robledo” con la participación 8 equipos. Se jugará desde el lunes 14 de junio hasta el viernes 18.

Todas las jornadas comenzarán a partir de las 11 de la mañana y cerrarán a las 18.30 con la presentación de San Isidro.

Aún resta definir si los compromisos se jugarán a puertas cerradas o con la presencia de público reducido.

Fixture

Lunes 14 de junio

11 hs Ameghino vs. Tiro Federal

14:30 hs Barrio Parque vs. Villa San Martín

16 hs Deportivo Norte vs. Independiente (Stgo. del Estero)

18:30 hs San Isidro vs. Central Olímpico de Ceres

Martes 15 de junio

11 hs Villa San Martín vs. Deportivo Norte

14:30 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. Ameghino

16 hs Central Olímpico de Ceres vs. Barrio Parque

18:30 hs Tiro Federal vs. San Isidro

Jueves 17 de junio

11 hs Deportivo Norte vs. Central Olímpico de Ceres

14:30 hs Barrio Parque vs. Tiro Federal

16 hs Ameghino vs. Villa San Martín

18:30 hs San Isidro vs. Independiente (Stgo. del Estero)

Viernes 18 de junio

11 hs Central de Ceres vs. Ameghino

14:30 hs Tiro Federal vs. Deportivo Norte

16 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. Barrio Parque

18:30 hs Villa San Martín vs. San Isidro

Fuente: El Periódico