San Jorge y Centro Social participan en el Provincial U15 de Basquet

La temporada 2017 de la Liga Provincial de Clubes de la categoría U15 Masculina tuvo este martes 22 de marzo el sorteo para confeccionar las zonas en las que estarán divididos los 40 equipos participantes.

San Jorge y Centro Social ambos de Brinkmann confirmaron su participación.

Serán 10 zonas de cuatro equipos en una primera fase que constará de seis fechas.

Avanzarán a octavos de final los primeros y segundos de cada zona (20 equipos) y los cuatro mejores terceros (cuatro clubes más), para un total de 24 participantes en la primera etapa de playoffs, que tendrá 12 series mano a mano.

Una vez cumplida esa instancia, los cuatro mejores clasificados (de acuerdo a su ubicación en la tabla general de la primera fase) avanzarán directamente a las semifinales.

Los cuartos de final enfrentarán a los equipos ubicados entre el 5° y el 12° puesto, entre los que ganen sus series de la primera fase de playoffs. En los cuartos se cruzarán 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°.

Los ganadores de cuartos de final se clasificarán para las semifinales, instancia en la que esperarán rivales los cuatro mejores clasificados.

Los cuatro equipos que prevalezcan en sus series de semifinales serán los clasificados al Final Four, en el cual se definirá el título.

Todas estas etapas de playoffs, desde octavos a semifinales, serán al mejor de tres partidos.

FECHAS DE COMPETENCIA

Fase regular: 8, 15, 22 y 29 de abril, y 6 y 13 de mayo.

Octavos de final: 24, 27 y 28 de mayo.

Cuartos de final: 31 de mayo, y 3 y 4 de junio.

Semifinales: 10, 17 y 18 de junio.

Final Four: 23 al 25 de junio.

ZONAS

Zona A: Pesca (Carlos Paz), Hindú (Córdoba), Sparta (Villa María) y Unión Central (Villa María).

Zona B: Atenas (Córdoba), Matienzo (Córdoba), Acción Juvenil (Río Cuarto) y Estudiantes (Río Cuarto).

Zona C: Unión Eléctrica (Córdoba), Poeta Lugones (Córdoba), San Isidro (San Francisco) y Sportivo Devoto (Devoto).

Zona D: Central Argentino (Río Cuarto), Banda Norte (Río Cuarto), Central Argentino (Villa María) y Lawn Tennis (Cruz del Eje).

Zona E: Barrio Maipú (Córdoba), Banco de Córdoba (Córdoba), El Tala (San Francisco) y Cultural Arroyito (Arroyito).

Zona F: Racing (Córdoba), Instituto (Córdoba), San Jorge (Brinkmann) y 9 de Julio (Morteros).

Zona G: Santo Tomás (Córdoba), Universitario (Córdoba), Central Argentino (Río Tercero) y Centro Recreativo (Hernando).

Zona H: CAJU (Almafuerte), 9 de Julio (Río Tercero), Bolívar (Carlos Paz) y Olayón (Cruz del Eje).

Zona I: El Ceibo (San Francisco), Almafuerte (Las Varillas), Unión (Oncativo) e Independiente (Oliva).

Zona J: San Martín (Marcos Juárez), Atlético Bell (Bell Ville), Centro Social (Brinkmann) y Pilar Sport (Pilar).