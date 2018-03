San Jorge ya tiene rivales en la Liga Provincial U15 de Basquet

En la sede de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba, se realizó el sorteo para confeccionar los grupos de la primera fase de la Liga Provincial de Clubes de la categoría U15 masculina.

San Jorge de Brinkmann participa integrando el Grupo E.

ZONA E: San Isidro (San Francisco), El Tala (San Francisco), Porteña Cultural y Deportiva (Porteña) y San Jorge (Brinkmann).

El torneo contará con la participación de 36 equipos, repartidos en nueve zonas de cuatro clubes cada una. Luego de la primera fase, que constará de seis fechas, avanzarán a la siguiente instancia 24 clubes: los dos primeros de cada zona (18) y los seis mejores terceros (6).

En octavos de final se jugarán 12 series de playoffs al mejor de tres partidos: se enfrentarán N° 1 vs. N° 24, N° 2 vs. N° 23, N° 3 vs. N° 22, N° 4 vs. N° 21, N° 5 vs. N° 20, N° 6 vs. N° 19, N° 7 vs. N° 18, N° 8 vs. N° 17, N° 9 vs. N° 16, N° 10 vs. N° 15, N° 11 vs. N° 14, N° 12 vs. N° 13.

De los ganadores de esas llaves, los cuatro mejores de la tabla general se clasificarán directamente para semifinales.

En cuartos de final, al mejor de tres partidos, se cruzarán N° 5 vs. N° 12, N° 6 vs. N° 11, N° 7 vs. N° 10 y N° 8 vs. N° 9.

En “semis”, también al mejor de tres juegos, los cuatro mejores de la tabla general se medirán contra los ganadores de las llaves de cuartos de final: N° 1 vs. N° 8, N° 2 vs. N° 7, N° 3 vs. N° 6 y N° 4 vs. N° 5.

Los vencedores de esos cruces serán los cuatro equipos que jugarán el Final Four, instancia que definirá el campeón de la temporada 2018 y otorgará dos pasajes para representar a nuestra provincia en el Argentino de Clubes de la categoría.

TODAS LAS ZONAS

ZONA A: Banda Norte (Río Cuarto), Matienzo (Córdoba), Argentino (Marcos Juárez) y Pilar Sport (Pilar).

