Se conocen los 7 equipos que disputarán Liga Provincial de Basquet

Luego de cerrarse el plazo para la presentación de la papelería correspondiente por parte de las instituciones participantes, la Comisión de Campeonatos de la FBPC confirmó que la temporada 2018/19 de la Liga Provincial de Clubes de la categoría Mayores masculina contará con siete equipos y tendrá un novedoso formato de competencia.

Entre los siete equipos participantes hay cinco que ya estuvieron presentes en la temporada pasada: 9 de Julio de Morteros(actual subcampeón), Banda Norte de Río Cuarto (semifinalista en 2017/18), Lawn Tennis de Cruz del Eje (jugó los playoffs de cuartos de final y quedó octavo en la tabla general), CARIB de Tacancha (avanzó a segunda fase y fue 10° en 2017/18) y Olayón de Cruz del Eje (no pudo superar la primera fase y quedó 14° en las posiciones finales).

Los dos clubes que se suman para esta edición del torneo son Sparta de Villa María y 9 de Julio Olímpico de Freyre.

La fase regular se jugará bajo el formato “todos contra todos”, a una sola rueda. El premio mayor de esa instancia será para el N° 1 de la clasificación general, que obtendrá su pasaje directo a semifinales.

Posteriormente se disputarán los cuartos de final, con series al mejor de tres partidos: en los primeros cruces de playoffs se enfrentarán N° 2 vs. N° 7, N° 3 vs. N° 6 y N° 4 vs. N° 5.

Los ganadores de esas series avanzarán a semifinales, en las cuales ya tendrá su plaza el N° 1 de la fase regular. Esta instancia se jugará al mejor de cinco partidos y otorgará los dos boletos para la gran final.

Precisamente, la final tendrá novedades, ya que se disputará al mejor de cinco juegos, con formato 2-2-1, a diferencia de lo ocurrido en las últimas temporadas, que se desarrollaron con series decisivas a siete cruces.