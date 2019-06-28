Mientras se define el U17 de Basquet, el Martes 2 comienza la U19

Mientras concluye la definición en la Categoría U17, el Basquet Interasociativo ya tiener programa para el Cuadrangular U 19. Comienza a jugarse el martes 2 de julio.
Programa
|Día Juego
|Clubes
|Clubes
|Juego
|Horarios
|Observaciones
|Martes 02/07/2019
|COPA DE ORO – CATEGORÍA U-19
|«A»
|1º – TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|2º – CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|1º Juego
|21:00 Hs.
|1º – Tiro Federal y Dep. Morteros – 100 %
|2º – Club Atlético San Isidro – 90 %
|«B»
|1º – CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|2º – ASOC. DEPORTIVA «9» DE JULIO
|1º Juego
|21:00 Hs.
|3º – Club Almafuerte Las Varillas – 80 % – + 206
|4º – Asoc. Dep. «9» de Julio – 80 % – + 133
|COPA DE PLATA – CATEGORÍA U-19
|«A»
|3º – CLUB ATL. Y CULT. SAN JORGE
|Vs.
|4º – CLUB CULT. Y DEP. ARROYITO
|1º Juego
|21:00 Hs.
|1º – Asociación «El Ceibo» – 70 %
|2º – Club Atl. y Cult. San Jorge – 50 %
|«B»
|3º – ASOCIACION «EL CEIBO»
|Vs.
|4º – PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP.-
|1º Juego
|21:00 Hs.
|3º – Porteña Asoc. Cult. y Deportiva – 40 %
|4º – Club Cult. y Dep. Arroyito – 30 %
|COPA DE BRONCE – CATEGORÍA U-19
|«A»
|5º – CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|6º – CLUB SOCIEDAD SP. DEVOTO
|1º Juego
|21:00 Hs.
|1º – Club «El Tala» – 20 % – (-173)
|2º – Centro Soc. y Dep. Brinkmann – 20% – (-197)
|«B»
|5º – CLUB «EL TALA»
|Vs.
|6º – NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|1º Juego
|21:00 Hs.
|3º – Nueve de Julio O. de Freyre – 10% – (-253)
|4º – Sociedad Sportiva Devoto – 10 % – (- 269)
|JUEVES 04/07/2019
|COPA DE ORO – CATEGORÍA U-19
|GANADOR «A»
|Vs.
|GANADOR «B»
|1º y 2º Puesto
|21:00 Hs.
|PERDEDOR «A»
|Vs.
|PERDEDOR «B»
|3º y 4º Puesto
|21:00 Hs.
|COPA DE PLATA – CATEGORÍA U-19
|GANADOR «A»
|Vs.
|GANADOR «B»
|1º y 2º Puesto
|21:00 Hs.
|PERDEDOR «A»
|Vs.
|PERDEDOR «B»
|3º y 4º Puesto
|20100 Hs.
|COPA DE BRONCE – CATEGORÍA U-19
|GANADOR «A»
|Vs.
|GANADOR «B»
|1º y 2º Puesto
|21:00 Hs.
|PERDEDOR «A»
|Vs.
|PERDEDOR «B»
|3º y 4º Puesto
|21:00 Hs.
|EN LOS PARTIDOS DEL «PRIMER JUEGO», CADA UNO DE LOS PARTIDOS SE JUGARÁ EN LA CANCHA DEL EQUIPO MEJOR CLASIFICADO – COMO ESTA EN LA PROGRAMACION
|EN EL SEGUNDO JUEGO PARA DETERMINAR LA LOCALIA DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS, SE TENDRÁ EN CUENTA LA «RECLASIFICACION DEL GRUPO» (Local mejor clasificado)