Se juega la Copa Brinkmann de Basquet. Se sorteó el Torneo “Apertura”

Mientras San Jorge y Centro Social de Brinkmann, se disponen para disputar la Copa Brinkmann, durante los días viernes 2 y 9 de Marzo, la Asociación Morterense dió a conocer el sorteo correspondiente al Torneo Apertura 2018 de Basquet.
Este viernes 2 de Marzo será local San Jorge y el segundo partido en Centro, ambos partidos a partir de las 21,30 horas.
Sorteo
|ASOCIACION DE BASQUETBOL DE MORTEROS
|TORNEO APERTURA 2018 – FIXTURE GENERAL
|1° FECHA
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|Vs.
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|2° FECHA
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|Vs.
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|3° FECHA
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|Vs.
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|4° FECHA
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|5° FECHA
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|Vs.
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|6° FECHA
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|Vs.
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|7° FECHA
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|8° FECHA
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|9° FECHA
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|Vs.
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|10° FECHA
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE
|Vs.
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|Vs.
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|11° FECHA
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|CLUB DEPORTIVO Y CULT. ARROYITO
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|CLUB “EL TALA”
|ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|CLUB ATL. Y CUL. SAN JORGE