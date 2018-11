Se pone en marcha el Torneo Provincial de Basquet

Con un cruce de equipos cruzdelejeños, en el juego televisado de la fecha, y dos partidos en los que jugarán como locales dos de los grandes favoritos al título, este viernes 23 de noviembre se pondrá en marcha la 22ª edición de la Liga Cordobesa Crelech.

En su temporada 2018/19, el máximo torneo de clubes de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba contará con la participación de siete instituciones y pondrá en juego un ascenso al Torneo Federal, la tercera categoría nacional.

La fase regular se jugará bajo el formato todos contra todos, a una sola rueda, que concluirá el 18 de enero. El N° 1 de esta instancia obtendrá su pasaje directo a semifinales, en tanto que los otros equipos disputarán los cuartos de final con los siguientes cruces: N° 2 vs. N° 7, N° 3 vs. N° 6 y N° 4 vs. N° 5.

LA FECHA DE APERTURA

En Cruz del Eje, Lawn Tennis recibirá a Olayón en un clásico local que, además, tendrá otro condimento: será el juego televisado de la fecha.

En Morteros, 9 de Julio será anfitrión de su homónimo de Freyre: además de ser el actual subcampeón, el dueño de casa es el principal candidato al título, en tanto que 9 de Julio Olímpico de Freyre llega con un muy positivo presente. De hecho, el equipo de Freyre se impuso como visitante en el juego que disputaron ambos equipos este miércoles 21 de noviembre, en la primera final del Clausura Interasociativo.

En Río Cuarto, por su parte, Banda Norte tendrá la visita de CARIB de Tancacha: el equipo local, un histórico de la Liga, fue semifinalista en la campaña pasada y aspira a dar otro salto en la edición 2018/19, mientras que la visita procura mejorar su registro de la temporada pasada.

En esta primera jornada estará libre Sparta de Villa María.