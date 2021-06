Se puso en marcha “Burbuja” en San Isidro de San Francisco. Fixture completo

Esta semana se puso en marcha la “burbuja” de Basquet de la Liga Argentina en el Estadio “Severo Robledo” de San Isidro de San Francisco.

En la apertura fueron sendas derrotas de los equipos de la región.

Fixture completo

Lunes 14 de junio

Ameghino 80- Tiro Federal 79

Barrio Parque 72- Villa San Martín 77

Deportivo Norte 86- Independiente SdE 79

San Isidro 61- Central de Ceres 69

Martes 15 de junio

11:00Hs. – Villa San Martín Vs. Deportivo Norte

14:00Hs. – Independiente Vs. Ameghino

16:30Hs. – Central de Ceres Vs. Barrio Parque

19:00Hs. – Tiro Federal Vs. San Isidro

Jueves 17 de junio

11:00Hs. – Deportivo Norte Vs. Central de Ceres

14:00Hs. – Barrio Parque Vs. Tiro Federal

16:30Hs. – Ameghino Vs. Villa San Martín

19:00Hs. – San Isidro Vs. Independiente SdE

Viernes 18 de junio

11:00Hs. – Central de Ceres Vs. Ameghino

14:00Hs. – Tiro Federal Vs. Deportivo Norte

16:30Hs. – Independiente Vs. Barrio Parque

19:00Hs. – Villa San Martín Vs. San Isidro