Sede Santa Fe: Anunciaron primera etapa de la Liga Nacional de Basquet

En la Secretaría de Deportes Provincial en Santa Fe se anunció que la capital santafesina fue elegida sede de la primera etapa del torneo de Liga de Básquetbol Nacional. Tiro Federal de Morteros integra el grupo.

La competencia comenzará el próximo 18 de este mes sin público, en el estadio cubierto “Angel Pedro Malvicino” y con televisación por el canal de la provincia.

Roberto Monti, titular de la Asociación Santafesina de Básquetbol agradeció a los gobiernos provincial y municipal “por apoyar este emprendimiento”, y recordó que el básquetbol santafesino “le dio prestigio a este deporte, a nivel nacional”, y que esta iniciativa “redunda en beneficio para toda la región.

Fixture

El partido inaugural será el 18 de febrero con el partido de Unión vs Colón. La fecha 1, será el sábado 20 de febrero: Echagüe vs Independiente, Unión vs villa San Martín, Colón vs Central de Ceres y Sportivo América vs Tiro Federal.

La fecha 2 será el domingo 21 de febrero entre Villa San Martín vs Echagüe, Central de Ceres vs Unión, Tiro Federal vs Colón e Independiente vs Soprtivo América.

La fecha 3 está prevista para el martes 23 de febrero con Echagüe vs Central de Ceres, Unión vs Tiro Federal, Colón vs Independiente y Sportivo América vs Villa San Martín.

La fecha 4 será el miércoles 24 de febrero y se disputarán Tiro Federal vs Echagüe, Independiente vs Unión, Villa San Martín vs Colón y Central de Ceres vs Sportivo América.

Por último, la 5 fecha se jugará el viernes 26 de febrero entre Independiente vs Tiro Federal, Villa San Martín vs Central de Ceres y Echagüe vs Sportivo América.

Fuente: Zona de Tres