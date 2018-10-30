Torneo Clausura: Comienza intensa semana de Basquet

Luego de la disputa del Final Four U13 Femenino, está todo preparado para el comienzo de los Cuadrangulares de Categorías Formativas y Play Off de Primera División del Basquet Interasociativo.
Cronograma
|TORNEO CLAUSURA 2018 – (Programación)
|Día Juego
|Clubes
|Clubes
|Categorías
|Horarios
|Observaciones
|Martes 30/10/2018
|“A”
|1º – CLUB “EL TALA”
|Vs.
|4º – CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|U-19
|21:30 Hs.
|1er – Cuadrangular “COPA DE ORO”
|“B”
|2º – ASOCIACION “EL CEIBO”
|Vs.
|3º – CLUB ALMAFUERTE LAS VARILLAS
|U-19
|21:00 Hs.
|1er – Cuadrangular “COPA DE ORO”
|“A”
|5º – SOC. SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|8º – PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|U-19
|20:00 Hs.
|Cuadrangular “COPA DE PLATA”
|“B”
|6º – CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|7º – TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-19
|20:30 Hs.
|Cuadrangular “COPA DE PLATA”
|“A”
|12º – CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|Vs.
|9º – NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-19
|20:00 Hs.
|Cuadrangular “COPA DE BRONCE”
|“B”
|10º – CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|11º – ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-19
|21:00 Hs.
|Cuadrangular “COPA DE BRONCE”
|Miércoles 31/10/2018
|OCTAVOS DE FINAL – 1RA. DIVISION
|5º – CLUB “EL TALA”
|Vs.
|12º – CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|1ra. División
|21:30 Hs.
|1er. Juego Play Off
|6º – SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|Vs.
|11º – CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|1ra. División
|21:30 Hs.
|1er. Juego Play Off
|7º – CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|10º – ASOCIACIÓN “EL CEIBO”
|1ra. División
|21:30 Hs.
|1er. Juego Play Off
|8º – TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|9º – CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|1ra. División
|21:30 Hs.
|1er. Juego Play Off
|Jueves 01/11/2018
|GANADOR “A”
|Vs.
|PERDEDOR “B”
|U-19
|21:00 Hs.
|2do. Cuadrangular “COPA DE ORO”
|GANADOR “B”
|Vs.
|PERDEDOR “A”
|U-19
|21:00 Hs.
|2do. Cuadrangular “COPA DE ORO”
|GANADOR “A”
|Vs.
|PERDEDOR “B”
|U-19
|21:00 Hs.
|2do. Cuadrangular “COPA DE PLATA”
|GANADOR “B”
|Vs.
|PERDEDOR “A”
|U-19
|21:00 Hs.
|2do. Cuadrangular “COPA DE PLATA”
|GANADOR “A”
|Vs.
|PERDEDOR “B”
|U-19
|21:00 Hs.
|2do. Cuadrangular “COPA DE BRONCE”
|GANADOR “B”
|Vs.
|PERDEDOR “A”
|U-19
|21:00 Hs.
|2do. Cuadrangular “COPA DE BRONCE”
|Viernes 02/11/2018
|12º – CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|Vs.
|5º – CLUB “EL TALA”
|1ra. División
|21:30 Hs.
|2do. Juego Play Off
|11º – CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|6º – SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|1ra. División
|21:30 Hs.
|2do. Juego Play Off
|10º – ASOCIACIÓN “EL CEIBO”
|Vs.
|7º – CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|1ra. División
|21:30 Hs.
|2do. Juego Play Off
|9º – CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS
|Vs.
|8º – TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|1ra. División
|21:30 Hs.
|2do. Juego Play Off