Tres jugadoras Brinkmanenses en la Selección U13 Femenina que viaja a San Luis

Con las 12 jugadoras elegidas luego de la última práctica desarrollada en Villa Carlos Paz, la selección de Córdoba inició la cuenta regresiva para la disputa del Campeonato Argentino de la categoría U13 femenino: el equipo partirá este lunes a las 12:30 desde la sede de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba hacia San Luis, donde se desarrollará el torneo entre el martes 3 y el domingo 8 de septiembre

En el Argentino, la selección cordobesa integrará la Zona C junto con Santa Fe y Chubut, y jugará su partido interzonal frente al local San Luis.

Córdoba debutará el martes 3 a las 11:00 frente a Chubut. El miércoles 4 a las 16:00, el equipo de la FBPC enfrentará a San Luis y cerrará la primera fase el jueves 5 a las 9:30 contra Santa Fe.

El plantel cordobés será dirigido por Lucía Pispieiro, que tendrá como asistente a Agostina Ontiveros. Por su parte, Germán Giaveno será el jefe de equipo.

LAS 12 ELEGIDAS

APELLIDO Y NOMBRE CLUB ASOCIACIÓN AMARILLA GUTIÉRREZ, Julieta Universitario (Córdoba) Cordobesa (ACBB) BALLARI, Lucía Anabel Tiro y Gimnasia San Francisco DOGI, María Paz Banda Norte (Río Cuarto) Río Cuarto FIOLONE, Catalina Bolívar (Carlos Paz) Cordobesa (ACBB) GARZA, Yailex Naidy Centro Social (Brinkmann) Morteros GIRAUDO, Milagros Independiente Noreste GRANT, Milagros Belén Centro Social (Brinkmann) Morteros LEONARDINI, Vera Banda Norte (Río Cuarto) Río Cuarto PANZA, Agostina Banda Norte (Río Cuarto) Río Cuarto PINATTI, Constanza Tatiana Alberdi (Río Cuarto) Rio Cuarto ROMÁN, Sofía Banda Norte (Río Cuarto) Río Cuarto VÁSQUEZ, Agostina Centro Social (Brinkmann) Morteros

CUERPO TÉCNICO

PISPIEIRO, Lucía Entrenadora ONTIVEROS, Agostina Asistente GIAVENO, Germán Jefe equipo

EL FIXTURE DEL ARGENTINO

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE

09.00 hs – Zona “A” – Neuquén vs Río Negro

11.00 hs – Zona “C” – Chubut vs Córdoba

13.00 hs – Zona “B” – Misiones vs Buenos Aires

15.00 hs – Inter Zonal – Mendoza vs FeBAMBA

17.00 hs – Zona “D” – San Luis vs San Juan

19.30 hs – ACTO INAUGURAL

20.30 hs – Inter Zonal – Entre Ríos vs Santa Fe

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

09.30 hs – Zona “B” – FeBAMBA vs Misiones

11.30 hs – Zona “D” – San Juan vs Entre Ríos

14.00 hs – Zona “C” – Santa Fe vs Chubut

16.00 hs – Inter Zonal – Córdoba vs San Luis

18.00 hs – Inter Zonal – Buenos Aires vs Neuquén

20.00 hs – Zona “A” – Río Negro vs Mendoza

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

09.30 hs – Zona “C” – Santa Fe vs Córdoba

11.30 hs – Zona “D” – San Luis vs Entre Ríos

14.00 hs – Zona “A” – Mendoza vs Neuquén

16.00 hs – Zona “B” – FeBAMBA vs Buenos Aires

18.00 hs – Inter Zonal – Misiones vs Río Negro

20.00 hs – Inter Zonal – Chubut vs San Juan

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

09.30 hs – Puesto 9 al 12 – Semifinal 1 – 3° “A” vs 3° “C”

11.30 hs – Puesto 9 al 12 – Semifinal 2 – 3° “B” vs 3° “D”

14.00 hs – 4tos de Final – Serie 2 – 1° “C” vs 2° “A”

16.00 hs – 4tos de Final – Serie 1 – 1° “A” vs 2° “C”

18.00 hs – 4tos de Final – Serie 4 – 1° “D” vs 2° “B”

20.00 hs – 4tos de Final – Serie 3 – 1° “B” vs 2° “D”

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

09.30 hs – 11° Puesto – Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2

11.30 hs – 9° Puesto – Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

14.00 hs – 7° Puesto – 3° vs 4°

16.00 hs – 5° Puesto – 1° vs 2°

18.00 hs – Semifinal 1 – Ganador Serie 1 vs Ganador Serie 2

20.00 hs – Semifinal 2 – Ganador Serie 3 vs Ganador Serie 4

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

09.30 hs – 3° Puesto – Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2

12.00 hs – 1° Puesto – Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2