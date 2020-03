El viernes 20 comienza el Basquet Asociativo. Se cruzan Brinkmanenses y Morterenses

El Torneo “Apertura” de Basquet de la Morterense ya tiene fecha de inicio: comienza el viernes 20. La Primera parte del año deportivo se jugará entre los Clubes de la Asociación local, y el segundo, o sea el “Clausura” tendrá el formato de años anteriores, jugándose de manera integrada con los de la Asociación de San Francisco.

La Zona A (Morteros) y la B (San Francisco). En tanto los equipos se cruzarán en los play offs.

Primera Fecha Zona Morteros

San Jorge Brinkmann vs. -Nueve de Morteros

Porteña vs. Nueve de Freyre

Tiro Federal vs. Centro Social

Los juegos se disputarán de la siguiente manera: viernes 20 U17 y Primera División. El sábado U15 y U19.