Vuelve el Basquet Interasociativo a la región

La Asociación Morterense de Basquet brindó un amplio informe con los partidos correspondientes a la 9º Fecha y subsiguientes en Formativas y 1º División.
Comienza este miércoles en Porteña, entre el local y Centro Social y deportivo Brinkmann.
|Miercoles 04/10/2017
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|9º. Fecha
|Viernes 06/10/2017
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|9º. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|1º División
|22:00 Hs.
|9º. Fecha
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|U-17 y 1º División
|20:00 Hs. y 22:00 Hs.
|9º. Fecha
|Sabado 07/10/2017
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-19 – U-15
|A partir de 14:00 Hs
|9º. Fecha
|CLUB “EL TALA”
|Vs.
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|U-15 – U-19
|A partir de 14:00 Hs
|9º. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-13
|12:00 Hs.
|Mini: 11:00 Hs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|Vs.
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|U-13
|12:00 Hs.
|Mini: 11:00 Hs.
|Domingo 08/10/2017
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|Vs.
|ASOC. DEPORTIVA NUEVE DE JULIO
|U-17 y 1º División
|18:30 Hs. y 20:30 Hs.
|9º. Fecha
|Lunes 09/10/2017
|CLUB ATLETICO SAN ISIDRO
|Vs.
|SOC. SPORTIVA DEVOTO
|U-15 – U-19
|A partir de 20:00 Hs
|9º. Fecha
|Miercoles 11/10/2017
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|Vs.
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|U-15 – U-19
|A partir de 20:00 Hs
|9º. Fecha
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|Vs.
|CLUB DEP. Y CULTURAL ARROYITO
|U-17 – U-15 y U-19
|9º. Fecha – POSTERGADO SIN FECHA
|Jueves 12/10/2017
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-17 y 1º División
|19:30 Hs. y 21:00 Hs.
|10º. Fecha
|Martes 17/10/2017
|CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE
|Vs.
|TIRO FED. Y DEP. MORTEROS
|U-15 – U-19
|A partir de 19:30 Hs
|10º. Fecha