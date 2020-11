Vuelve a latir el Basquet: Retorna la Liga Nacional con Instituto-Atenas

El Gobierno firmó la autorización para el retorno de la temporada 2020-21. Este miércoles 4 de noviembre será el esperado salto inicial en formato de «burbuja» en la Ciudad de Buenos Aires, con el partido Instituto y Atenas de Córdoba.

Desde que la que campaña pasada se canceló tras ser frenada el 13 de marzo, la dirigencia de la Asociación de Clubes (AdC) y la Confederación Argentina (CABB) trabajó para poner en marcha nuevamente la competencia.

Así encontró en el formato de “burbuja” y en una etapa inicial acotada, que terminará antes de Navidad, para darle continuidad y premiar al primer campeón de la temporada 2020/2021.

Las “burbujas”, divididas en Conferencia Norte y Sur, se jugarán finalmente en la Ciudad de Buenos Aires tras la negativa del Gobierno de Córdoba que se jueguen en la provincia mediterránea.

Conferencia Norte (FECHA 1 / 4-11)

11 hs – San Martín vs Regatas

14:30 hs – Libertad vs OTC

16:45 hs – Comu vs Olímpico

19 hs – Quimsa vs La Unión

21:30 hs – Instituto vs Atenas (TYC SPORTS)

Conferencia Norte (FECHA 2 / 5-11)

11 hs – La Unión vs Libertad

14.30 hs – Atenas vs Quimsa

16:45 hs – OTC vs San Martín

21:30 hs – Regatas vs Comunicaciones

Conferencia Sur (FECHA 1 / 6-11)

11 hs – Peñarol vs Platense

14:30 hs – GyE vs Argentino

16:45 hs – Boca vs Bahía Basket

19 hs – Ferro vs Hispano

21:30 hs – San Lorenzo vs Obras (TYC SPORTS)

Conferencia SUR (FECHA 2 / 7-11)

11 hs – Bahía Basket vs Ferro

14:30 hs – Platense vs Boca

16:45 hs – Argentino vs San Lorenzo

19 hs – Obras vs Peñarol

21:30 – Hispano vs GyE (DirecTV)

Fuente: Zona de Tres