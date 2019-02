Club Proyecto Crecer despidió a Emiliano Sala con una emotiva carta

A través de redes sociales (Facebook), el Club Proyecto Crecer emitió una emotiva carta de despedida del jugador Emiliano Sala, a partir de la triste noticia que se conoció en las últimas horas, sobre el hallazgo de su cuerpo en el Canal de la Mancha.

Fueron días de mucha angustia pero siempre nos mantuvimos esperanzados. Hoy nos toca procesar todo ésto que es tan incomprensible, absurdo y doloroso! Hubiésemos querido que el mundo te conozca por tus logros, porque encarnás todo lo que siempre intentamos transmitir a cada pibe que pasa por el Club: que los sueños se cumplen pero que hay que trabajar para ello y que no hay que bajar los brazos o desanimarse cuando las cosas no se dan, y fundamentalmente que jamás debemos perder la humildad. Hace unos días estábamos felices de ver cómo brillabas porque sabemos cómo trabajaste para que todo se dé. No fue fácil para vos y sin embargo habías llegado, pero nunca te la creíste. Si hasta conservabas la amistad con los chicos con los que compartiste tus años en la pensión del Club, los mismos que no dudaron en acompañar a tu mamá e ir a buscarte apenas pudieron. Ahora nos toca despedirnos de vos con todo el dolor de saber que no se nos fue un jugador de fútbol, se nos fue un tipazo, una parte de nosotros y de todos los que te vimos crecer y te querremos siempre.Te llevaremos en nuestros corazones para siempre Emi! Tu familia y tus amigos hicieron todo lo que pudieron y siempre tendrán todo nuestro respeto y admiración. Te queremos para toda la vida campeón. Jamás te olvidaremos Emi❤ Y seguiremos acompañando el pedido de#justiciaparaemi para que todo se esclarezca. ¡Te lo deben, nos lo deben!Emiliano Sala

