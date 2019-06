Club San Jorge reconoció el trabajo de Subcomisiones

En la noche del miércoles alrededor de 80 personas pertenecientes al Mundo San Jorge compartieron una cena en homenaje al trabajo que realizan día a día en cada una de las disciplinas deportivas.

La cena, organizada y atendida por los miembros de la Comisión Directiva, sirvió para homenajear a los representantes de las sub comisiones de básquet, gimnasia, vóley, patín, fútbol, bochas, natación y la nueva sub comisión de paddle que estuvieron presentes.

Luego de la cena los integrantes de las Sub comisiones subieron al escenario para contarle al resto cuál es la realidad de su deporte, sus proyectos y qué esperan del Club.

Presentes también las autoridades del Consejo de Administración de la Fundación San Jorge, dejaron su mensaje a los presentes.

A la hora del mensaje final el presidente del Club Lucas Perosino remarcó el permanente apoyo que recibe la Comisión Directiva de parte de todas las sub comisiones y de la Fundación. Destacó que “como lo dijimos cuando presentamos el proyecto, lo más importante que tiene el club ha sido, es y será el recurso humano. Cada uno de ustedes, son lo más importante que tiene el Club”, dijo refiriéndose a los presentes.

“En poco tiempo hemos logrado muchas cosas, y nos faltan muchas cosas. Nada de lo logrado lo puede hacer una sola persona o una sola comisión. El trabajo conjunto es el que da los resultados que hoy vemos”.

También destacó como uno de los grandes logros de este grupo de trabajo haber conseguido una verdadera integración, que cada uno se sienta parte de una misma cosa, que se ayuden y apoyen entre las sub comisiones y las áreas.

Perosino repitió el agradecimiento constante para con las sub comisiones. “Gracias, es la palabra que resume lo que sentimos hoy. Y también quiero decirles que no estamos en un tiempo de llegada, todo lo contrario. Estamos en un tiempo de comienzo. Hay mucho por hacer, tenemos mucho trabajo por delante. Y lo vamos a logar si seguimos trabajando juntos”, cerró.

Después llegó el tiempo de sortear premios de la Tienda del Mundo San Jorge para cerrar una gran noche.