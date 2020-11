Córdoba: Federaciones Deportivas recibirán apoyo económico

Las diferentes federaciones de Córdoba que integran los distintos deportes de la provincia mantuvieron una reunión con directivos de la Agencia Córdoba Deportes.

Estuvo encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, el vicepresidente Gonzalo Sosa, el vocal de directorio Mariano Reutemann y el director de deporte federado Pablo Mazzieri. A su vez, estuvieron conectados alrededor de 50 participantes de las federaciones de Córdoba.

Una buena noticia que se dio a conocer es que la Agencia Córdoba Deportes destinará fondos de Nación que iban a ser utilizados en los Juegos Evita en formato de subsidios no reintegrables, entre las distintas federaciones.

“Hace un tiempo, diversas confederaciones de deportes presentaron al Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación una serie de notas y nosotros vamos a recibir parte del dinero que se iba a disponer para la organización de la etapa final de los Juegos Evita que lamentablemente no se van a realizar. Parte de esos fondos se van a destinar al deporte de las provincias. Le vamos a entregar a cada una de las federaciones un subsidio no reintegrable de 60 mil pesos como una manera de estar presentes”, explicó Héctor Campana.

Sobre esto, el vicepresidente de la Agencia Gonzalo Sosa especificó: “Se va a elaborar un instructivo que va a decir en qué se puede gastar y el tiempo de rendición. Es muy importante porque necesitamos que en determinado tiempo se rindan los montos que se van a utilizar”.

Otro hecho destacado es la confirmación de que las federaciones podrán avanzar en organización de competencias deportivas en el territorio provincial, cumpliendo estrictamente con las medidas de distanciamiento dispuestas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 875/2020.

Ante la expectativa por la manera en que continuarán las actividades deportivas, Campana profundizó: “La idea de este Zoom es contarles cuál es la situación en la que estamos en la provincia y lo que se está analizando en los diferentes deportes. Como ya saben, han vuelto algunas actividades y hay inquietudes para participar en diferentes competencias”.

A su turno, el vocal de directorio Mariano Reutemann también agradeció la participación de todos y se extendió sobre la planificación del regreso a las competencias: “Sabemos que tenemos ciertas limitaciones y que en base a eso vamos a tener que ceñirnos con respecto al DNU a nivel Nacional y las cuestiones sanitarias que se enmarcan en Córdoba, pero consideramos que es importante ir trabajando de menos a más en la construcción de eventos competitivos. Es una necesidad imperiosa que vamos a ir desandando entre todos para que el deporte vuelva en fase competitiva”.

En este sentido remarcó: “Vamos a tener restricciones por la circulación y vamos a tener que avanzar de a poco en la planificación de eventos de menor jerarquía, siempre y cuando las federaciones tengan el aval de la Nación o si a través de las federaciones los habiliten”.

Es por esto que Pablo Mazzieri remarcó: “Lo importante es que estamos bajo un marco normativo a nivel nacional y luego a nivel provincial. Desde ese lugar no está permitido el traslado entre departamentos para la práctica deportiva. Lo que sí se puede empezar a hacer es competencias que se adecuen a las medidas. Es decir, hacer competencias dentro de un departamento y que exista un distanciamiento de 2 metros entre los participantes, no puede haber contacto entre los participantes. En lugares cerrados no puede superar más de 10 personas”.

Campana especificó: “Queremos que el deporte vuelva de manera segura”. Además, destacó el compromiso y dedicación de los dirigentes deportivos cordobeses: “Les quiero agradecer el tiempo para reunirnos, es clave para continuar en esta próxima etapa. Quiero agradecerles el trabajo que hicieron luego del primer Zoom desde el cual se desarrollaron los protocolos para no demorar el inicio de las actividades. Como todos saben, fuimos una de las primeras provincias que autorizó la vuelta de deportistas de alto rendimiento y federados a entrenar”, manifestó Campana.

Más anuncios

Por último, Pablo Mazzieri también informó que el programa iDeporte se mantendrá vigente e invitó a todas las federaciones a que “utilicen esta herramienta y base de datos que tanto nos ha ayudado”.

A su vez también se informó que se está avanzando en la digitalización del EMMAC. “Hay un proyecto en el que estamos trabajando para hacerlo de manera digital para que se facilite bastante el trabajo de realización y de acceso para los chicos. Lógicamente los controles deberán ser presenciales con el médico, pero todo lo demás estará digitalizado”, puntualizó Pablo Mazzieri.