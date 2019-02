Este domingo se corre la Maratón 127º Aniversario de Porteña

Este domingo 17 de febrero se lleva a cabo la “Maratón 127 Aniversario de Porteña”. Desde la Dirección de Deportes Municipal el objetivo es comenzar a las 8.00 de la mañana con las inscripciones para luego llevar a cabo las pruebas tanto de 10 como de 5 Kilómetros.

Habrá importantes premios en efectivo que duplicarán la pasada edición.

La Largada y la llegada serán desde el Natatorio Municipal y las Inscripciones se pueden realizar al teléfono (03564) 15615874; las Categorías serán 5 Kilómetros Libre Damas y Caballeros y 10 Kilómetros:

Damas: Hasta 19 años, de 20 a 29 años, de 30 a 36 años, de 37 a 45 años, de 46 a 50 años y de 50 años en adelante.

Caballeros: Sub 16, Sub 19, Sub 24 y de 25 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 59 años y de 60 años en adelante.

Fuente: 99.7 Libertad