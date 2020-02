Expectativa por el Córdoba Open ATP 250 de Tenis. Todos los detalles del evento

El sorteo deparó varios enfrentamientos interesantes en la primera ronda del Córdoba Open, ATP 250 que se disputa hasta el 9 de febrero en el predio Mario Alberto Kempes. Se confirmó que la jornada nocturna del martes incluirá al cruce destacado de la instancia inicial: Juan Ignacio Londero (52°), campeón defensor del certamen, se medirá contra el italiano Marco Cecchinato (77°), semifinalista de Roland Garros en 2018 y vencedor del último Argentina Open.

Será una prueba de fuego para Londero en el camino a la defensa del trofeo conquistado en la edición inaugural. En 2019, después de recibir un wild card, el oriundo de Jesús María se apoyó en la compañía del público cordobés y derrotó a Nicolás Jarry, Lorenzo Sonego, Pedro Cachín, Federico Delbonis y Guido Pella para obtener el primer título ATP de su carrera. Con el impulso obtenido de la consagración, Londero logró tener un año brillante. Disputó otra final ATP 250 en Bastad y accedió a los Octavos de Final de Roland Garros, en lo que fue su debut en el cuadro principal de un Grand Slam. Los resultados le permitieron, el 11 de noviembre, ingresar por primera vez al top 50 del ránking.

En el reencuentro con su público tendrá como rival a un jugador que consiguió los mejores resultados de su carrera en polvo de ladrillo. Cecchinato sorprendió al tenis mundial al eliminar a Novak Djokovic camino a la Semifinal de Roland Garros 2018. El año pasado, el italiano logró conquistar el Argentina Open, su tercer título ATP (previamente se consagró en Budapest y Umag en 2018). Su actualidad también lo tiene como protagonista de una definición: dirimirá ante Thiago Monteiro (86°) el Challenger de Punta del Este. El brasileño también estará presente en el Córdoba Open y enfrentará al francés Corentin Moutet (70°) en otro atractivo encuentro de primera ronda.

La televisación del Córdoba Open estará a cargo de FOX Sports2 durante toda la semana del evento.



VENTA DE ENTRADAS

Las entradas ya están a la venta a través de la web de Autoentrada: atp.autoentrada.com y quienes sean clientes de Naranja podrán adquirir sus tickets en tres cuotas sin interés a través de Plan Z.

Como novedad para 2020, el Córdoba Open se convertirá en el primer ATP DogFriendly de América, ya que se habilitará un espacio recreativo (dogpark) para quienes adquieran la entrada EUKANUBA.

Ante cualquier inquietud, el contacto es: Prensa@cordobaopen.com



Primera ronda de singles del Córdoba Open 2020

[1] Diego Schwartzman (ARG) – Bye

Leonardo Mayer (ARG) vs. Jaume Munar (ESP)

[WC] Francisco Cerundolo (ARG) vs. Pablo Andujar (ESP)

Qualifier vs. [5] Albert Ramos-Vinolas (ESP)

[4] Laslo Djere (SRB) – Bye

Roberto Carballes Baena (ESP) vs. Qualifier

Hugo Dellien (BOL) vs. [WC] Pedro Cachín (ARG)

Marco Cecchinato (ITA) vs. [8] Juan Ignacio Lóndero (ARG)

[6] Pablo Cuevas (URU) vs. Federico Delbonis (ARG)

Qualifier vs. Gianluca Mager (ITA)

Lorenzo Sonego (ITA) vs. Attila Balazs (HUN)

[3] [WC] Cristian Garin (CHI) – Bye

[7] Fernando Verdasco (ESP) vs. Qualifier

Federico Coria (ARG) vs. Andrej Martin (SVK)

Corentin Moutet (FRA) vs. Thiago Monteiro (BRA)

[2] Guido Pella (ARG) – Bye