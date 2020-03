Federación de Basquet de Córdoba pide responsabilidad a Clubes

En una nota enviada desde el Concejo Directivo de la Federación de Basquet de la Provincia de Córdoba, a través de los Clubes que integran las distintas Asociaciones, solicitan máxima responsabilidad en el manejo diario a los fines de combatir entre todos las enfermedades que hoy nos aquejan a todos los cordobeses.

Texto

NOTA:35/2020

COMUNICADO

LA FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA INFORMA Y SOLICITA QUE EN RELACIÓN A LA ACTUAL SITUACIÓN DEL VIRUS COVID-19 CORONAVIRUS Y OTRAS AFECCIONES COMO EL DENGUE Y EL SARAMPIÓN, MENOS NOMBRADAS PERO DE IMPORTANTE

PELIGROSIDAD. Y QUE PARA PRESERVAR LA SALUD DE LA COMUNIDAD DEBEMOS TOMAR ACCIONES DIRECTAS, PRUDENTES Y CRÍTICAS.

LA FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA INFORMA QUE RESPETA LAS DISPOSICIONES QUE SON ESTABLECIDAS POR ESTAMENTOS SUPERIORES Y OFICIALES, QUE SIN LUGAR A DUDAS ESTAN ABOCADOS DE MANERA SERIA Y PROFESIONAL ANTE TEMAS TAN

DELICADOS.

CONSIDERANDO LA DINÁMICA QUE ESTABLECE LAS CIRCUNSTANCIAS INFORMARÁ A LAS INSTITUCIONES DE MANERA DIRECTA DE CUALQUIER TIPO DE RESOLUCIÓN OFICIAL ENVIANDO DICHA COMUNICACIÓN A LOS CORREOS ELECTRONICOS (EMAIL) SEGÚN DISPONE EN SU BANCO DE

DATOS.

LA FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SOLICITA LA MAYOR RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA PREVENCIÓN. SUGERIMOS A LAS ASOCIACIONES Y A LOS CLUBES MANTENGAN UNA COMUNICACIÓN RESPETUOSA E INTERNA CON RESPECTO A LOS TEMAS QUE SON DE PÚBLICO CONOCIMIENTO.

LOS CLUBES QUE REALIZAN ACTIVIDAD DEPORTIVA, TAMBIÉN REALIZAN ACTIVIDAD EDUCATIVA, DEBEMOS ACOMPAÑAR CON RESPETO Y ADULTEZ LA SITUACIÓN, DEBEMOS CUIDAR A LA

COMUNIDAD DEPORTIVA, SEAN LAS/OS NIÑAS/OS, LOS ADULTOS MAYORES, JOVENES, PADRES, EMPLEADOS Y DIRIGENTES.

INFRAESTRUCTURA:

 VIGILAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LOS LUGARES COMUNES, BAÑOS, VESTUARIOS, SECRETARÍA, BUFFET Y QUE ESTOS DISPONGAN DE UNA MARCADA LIMPIEZA.

 COLOCAR JABÓN Y ALCOHOL EN ESPACIOS COMUNES.

 DESMALEZAR SECTORES CERCANOS A LOS ESPACIOS DE MOVIMIENTOS COMUNES.

 VENTILAR LOS ESPACIOS CERRADOS.

ACTIVIDAD FÍSICA

 COLABORAR CON LA EDUCACIÓN Y EVITANDO QUE LAS/OS NIÑAS/OS Y DEPORTISTAS EN GENERAL SE HIDRATEN DE UN MISMO ENVASE.

 EVITAR QUE POSTERIOR A LA ACTIVIDAD FISICA LAS/OS DEPORTISTAS SE EXPONGAN A CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA.

 LIMPIAR LOS ELEMENTOS DE USO COMUN COMO POR EJEMPLO, PESAS, AROS, CONOS, LOS BALONES DE PRÁCTICA Y JUEGO, ROCIANDO CON AGUA E HIPOCLORITO DILUIDO.

 QUE LOS DEPORTISTAS NO PERMANEZCAN MUCHO TIEMPO CON LA INDUMENTARIA MOJADA.

 QUE LOS DEPORTISTAS NO COMPARTAN UTENSILLOS DE ALIMENTOS.

 INSISTIR EN LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABON.

 NO COMPARTIR TOALLAS DE CARA NI DE BAÑO

 OBSERVAR POR PARTE DE LOS INSTRUCTORAS/ES, ENTRENADORAS/ES LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DEPORTISTAS A CARGO, CARACTERISTICAS ANORMALES A LAS

QUE CONOCEMOS. Y EN CASO DE DETECTAR O DUDAR INDAGAR DE MANERA PRIVADA Y NO EN PUBLICO, PUESTO QUE PODEMOS ENCONTRARNOS CON NIÑAS/OS QUE POR VERGÜENZA Y PUDOR

TEMAN DECIR QUE LES PASA ALGO FISICAMENTE.

HACERLO CONOCER DE MANERA FEHACIENTE E INMEDIATA A UNA INSTANCIA SUPERIOR; QUIEN DEBERÁ ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DE SALUD DISPUESTOS PARA

ESTOS CASOS.

 DE DETECTAR ALGUNA SITUACIÓN QUE PARTICIPÓ UN

PROFESIONAL MÉDICO HACERLO CONOCER A ESTA FEDERACIÓN

ENVIANDO UN EMAIL CON LOS DATOS A: crisissanitariafbpc@gmail.com

SUGERENCIAS:

 SUGERIR EL LAVADO DE LA INDUMENTARIA USADA PARA PRÁCTICAS Y JUEGOS.

 FOMENTAR UNA BUENA ALIMENTACION EN VITAMINA C

 FOMENTAR A UN BAÑO PERSONAL CONSCIENTE, NO DUCHAS RÁPIDAS.

 HAY VIRUS QUE INGRESAN POR LAS MUCOSAS, ES ASI QUE DEBEN EVITAR CONTACTO CONSTANTE CON LOS OJOS, NARIZ O BOCA.

 VENTILAR EL CALZADO CUANDO LLEGAN AL DOMICILIOS Y NO DEJARLOS GUARDADOS EN MUEBLES INMEDIATAMENTE HAYAN SIDO USADOS.

 TRATAR DE REALIZAR UN BUEN DESCANSO DOMICILIARIO EVITANDO LOS LUGARES DE GRANDES AGLOMERACIONES.

ACTUEMOS CON PRUDENCIA, RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD, NO SABEMOS CUANTO SE QUEDARAN CON NOSOTROS ESTAS ENFERMEDADES, SI SABEMOS QUE DEPENDE DE CADA UNO DE

NOSOTROS QUE LE DEMOS O NO ALOJAMIENTO EN NUESTRO CUERPO Y EVITEMOS SU PROPAGACIÒN.

FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.