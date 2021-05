Fútbol Regional: “Si el 21 no arranca, se analizará la posibilidad de modificar los torneos”

El deporte se debate en la incertidumbre total. Las nuevas medidas sanitarias determinan que la competencia no será posible en lo inmediato.

En el caso del fútbol regional tuvo muy poco ruedo. Incluso la zona norte ni siquiera pudo jugar una fecha.

Declaraciones del Presidente Javier Auger

“Si el 21 de mayo no arranca, estamos viendo la posibilidad de modificar los torneos; de un torneo que vaya de agosto a diciembre o de septiembre a marzo, no tenemos mucha alternativa porque no creo que se levante la restricción en pleno invierno”.

“Esta semana habrá una reunión con el resto del comité, estamos permanentemente en contacto con los clubes pero hay que esperar hasta el 21.”

“De nuestra parte tenemos las intenciones de jugar pero no podemos hacer nada, no podemos pasar arriba de resoluciones provinciales y municipales”.

Fuente: www.eltiempomorteros.com.ar