3º Fecha del Amistad. Este miércoles se juega el clásico Brinkmanense

Por la 3º Fecha del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Amistad de Oro, en el Predio de Centro Social y deportivo Brinkmann, y a pesar de todas las amenzas de tormentas se pudo cumplir con el programa previsto.

Este miércoles en tanto, se viene el gran clásico local, y una nueva Edición del Mini-Amistad.

Resultados

San Jorge “Azul” 3 – C.A. Villa Giardino 1

Escuela San Anibal Tucumán 3 – Centro Social “Negro” 0

Talleres de Córdoba 0- San Jorge “Rojo” 0

River Plate 0- Racing Avellaneda 1

Centro Social “Rojo” 2- Ñuñorco de Tucumán 0

Se viene la 4º Fecha

A partir de las 19 horas del día miércoles se enfrentan San Jorge Azul vs. Ñuñorco; a las 20 horas Talleres vs. Centro Negro; a las 21 horas River vs. CA. Villa Giardino; a las 22 horas Racing vs. Esc. San Aníbal y a las 22 horas el clásico entre Centro Social Rojo vs. San Jorge Rojo.