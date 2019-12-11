3º Fecha: Resultados y Posiciones del Amistad de Oro

El Torneo Amistad de Oro de Centro Social va generando más expectativa porque comienzan a definirse las zonas. Estos son los resultados y las posiciones de todos los grupos.
Info Prensa Torneo Amistad
|29° TORNEO AMISTAD DE ORO DE CENTRO S y D BRINKMANN
|RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA
|SUB SEDE: CLUB SPORTIVO SUARDI 010/12
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|1
|2
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|2
|1
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|4
|1
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|3
|9
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|3
|6
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|3
|6
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|3
|3
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|3
|1
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|3
|1
|11 DE DICIEMBRE
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|SUB SEDE: PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 10/12
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|1
|6
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|0
|0
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|LUXARDO
|1
|2
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|3
|9
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|3
|7
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|3
|5
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|4
|4
|LUXARDO
|3
|3
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|4
|0
|11 DE DICIEMBRE
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|LUXARDO
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|SUB SEDE: CLUB ANTARTIDA ARGENTINA DE SAN FRANCISCO 10/12
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|1
|0
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|0
|2
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|LA HIRAULICA
|0
|2
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|POSICIONES ZONA “A”
|PJ
|PtS
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|2
|6
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|2
|4
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|2
|1
|POSICIONES ZONA “B”
|PJ
|PtS
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|2
|3
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|2
|3
|LA HIRAULICA
|2
|0
|11 DE DICIEMBRE
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|LA HIRAULICA
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|SUB SEDE: CLUB ATLETICO MIRAMAR 10/12
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|7
|0
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|0
|2
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|0
|0
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|4
|0
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|3
|9
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|3
|7
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|4
|5
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|3
|3
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|3
|3
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|4
|1
|11 DE DICIEMBRE
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|SUB SEDE: ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA 10/12
|UNION DE SUNCHALES
|2
|0
|ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORTEROS
|0
|1
|CENIFD DE PARAGUAY
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CLASIFICADOS
|UNION DE SUNCHALES
|3
|9
|UNION DE SUNCHALES
|CENIFD DE PARAGUAY
|3
|4
|CENIFD DE PARAGUAY
|ASOC. CULT. Y DEPORTIVA LA PAQUITA
|3
|2
|ASOC. CULT. Y DEPORTIVA LA PAQUITA
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS
|3
|1
|SUB SEDE: SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION 10/12
|LIBRE:
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|3
|0
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|3
|1
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|3
|9
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|2
|6
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|3
|1
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|2
|1
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|2
|0
|11 DE DICIEMBRE
|LIBRE:
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|SUB SEDE: SAN LORENZO DE ESPERANZA 11/12
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|CLUB ATLETICO FRANCK
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|SANTA CLARA F. B. C.
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|CLUB ATLETICO FRANCK
|NOBLEZA DE RECREO
|ATLETICO DE RAFAELA
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|3
|6
|ATLETICO DE RAFAELA
|2
|6
|NOBLEZA DE RECREO
|2
|6
|CLUB ATLETICO FRANCK
|1
|3
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|2
|3
|SANTA CLARA F. B. C.
|2
|3
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|2
|3
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|2
|3
|SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA
|3
|3
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|2
|3
|GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE
|3
|0
|SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE
|2
|0
|12 DE DICIEMBRE – SEMIFINAL COPA DE PLATA
|9° TABLA GENERAL
|12° TABLA GENERAL
|10° TABLA GENERAL
|11° TABLA GENERAL
|12 DE DICIEMBRE – SEMIFINAL COPA DE ORO
|4° TABLA GENERAL
|5° TABLA GENERAL
|3° TABLA GENERAL
|6° TABLA GENERAL
|2° TABLA GENERAL
|7° TABLA GENERAL
|1° TABLA GENERAL
|8° TABLA GENERAL
|SEDE: CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN 10/12
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|1
|0
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|1
|2
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|3
|0
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|0
|5
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|0
|3
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|POSICIONES ZONA “A”
|PJ
|PtS
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|3
|7
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|3
|7
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|3
|3
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|3
|3
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|3
|6
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|3
|0
|POSICIONES ZONA “B”
|PJ
|PtS
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|3
|9
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|2
|3
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|2
|3
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|3
|3
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|2
|0
|11 DE DICIEMBRE
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE