Adelanto: Chipión y Tiro Federal empataron y todo sigue igual

En helada de viernes,m y en el adelanto de la 4º Fecha del Decagonal A del Fútbol Regional, Social Altos de Chipión y Tiro Federal y deportivo Morteros, no se sacaron ventajas y empataron 0 a 0.

El puntero Morterense jugó con un hombre más desde el primer tiempo pero no pudo aprovechar las situaciones. El punto le permite mantener la punta del Torneo. El resto se juega el domingo en el nuevo horario de las 15 y 17 horas.

Programa

Nueve de Morteros vs. Centro Social

Almafuerte vs. Sp. Belgrano

Devoto vs. Jrs. de Suardi

El Arañado vs. Antártida

Posiciones: Tiro Federal 10– Chipión 6– Sp. Belgrano- Centro Social 5– Nueve de Morteros 4- Jrs. de Suardi- Almafuerte 3- Devoto 2– El Arañado- Antártida 1.