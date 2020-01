Ahora sí confirman a Nueve de Freyre para el Torneo Federal Amateur

En Freyre las esperanzas no se perdían, por el contrario, pese a que días atrás, durante el sorteo del Torneo Regional Federal Amateur, Nueve de Julio Olímpico no había sido incluido, sus dirigentes se mostraban confiados en que el Consejo Federal se expidiera nuevamente y oficializara su participación, algo que se cumplió esta semana.

Desde Buenos Aires, llegó la noticia tan esperada: el “Patrio” será parte de la edición 2020 del certamen que otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A 2020-2021.

Si bien no fue confirmado aún, Nueve de Julio de Freyre compartiría zona con Nueve de Julio de Morteros, Racing y Las Palmas de Córdoba, en lo que sería un verdadero “grupo de la muerte”.

El elenco Freyrense fue oficializado como la segunda plaza de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, el otro es Nueve de Morteros, el campeón. La segunda plaza estaba reservada para el Subcampeón -Sportivo Belgrano- aunque como juega en una instancia superior (el Federal A) por orden de mérito el lugar podía ser ocupado por Centro Social o Fundación San Jorge de Brinkmann, ambos finalistas, aunque estos desistieron de participar. La vacante, será ocupada por los dirigidos por Daniel Gaido.

El conjunto “Patrio”, que tiene como figura al sanfrancisqueño Emiliano Pérez, ya cerró las contrataciones del experimentado arquero Adelquis Ruffini, ex Libertad de Sunchales y Tiro Federal de Morteros; el lateral Néstor Montiel, ex Nueve de Julio de Morteros; y está cerca de incorporar a otro ex jugador del “Celeste” Morterense: el delantero Ezequiel Carballo.

También fueron oficializados otros dos nuevos equipos: Sarmiento de Leones, que ocupará la segunda plaza de la Liga de Bell Ville; y Atlético Concepción de Banda del Río Salí de Tucumán, ingresando en la tercera plaza de la Liga Tucumana.