Amistad de Oro: Se jugó la 1º Fecha

Se puso en marcha la 29º edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Amistad de Oro, que organiza Centro Social. Como todos los años el público se acercó a la cancha con más de 500 personas que disfrutaron de los 5 partidos programados.
Arrancaron ganando Fénix de Uruguay, Talleres de Córdoba, Racing de Avellaneda, River Plate y Centro Social Negro.
Resultados Sede Central
|SEDE: CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN
|ZONA “A”
|CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN NEGRO
|CLUB ATL. Y CULT. SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|ESCUELA DE FUTBOL SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|ESC. DE FUTBOL LOS RANITAS DE BRINKMANN
|ZONA “B”
|CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN ROJO
|CLUB ATL. Y CULT. SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|CLUB ATL. VILLAS UNIDAS DE VILLA GIARDINO
|CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|8 DE DICIEMBRE
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|1
|3
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|0
|8
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|4
|0
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|0
|2
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|1
|0
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|ZONA “A”
|PJ
|PtS
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|1
|3
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|1
|3
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|1
|3
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|1
|0
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|1
|0
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|1
|0
|ZONA “B”
|PJ
|PtS
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|1
|3
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|1
|3
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|1
|0
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|1
|0
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|0
|0
|9 DE DICIEMBRE
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL