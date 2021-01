Sportivo Belgrano ya conoce a su rival de cuartos de final: será Villa Mitre de Bahía Blanca, equipo que perdió por penales, en la final por el primer ascenso frente a Güemes de Santiago del Estero.

Aún no esta confirmado el día y el horario de juego; sería entre viernes o sábado.

Cruces de cuartos de final

Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano.

Deportivo Maipú vs. Sportivo Las Parejas

Chaco For Ever vs. Deportivo Madryn

Douglas Haig vs. Sarmiento de Resistencia