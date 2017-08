Ascenso de Fútbol: Tiro Federal empató en Río IV

Por el Fútbol de Ascenso, Tiro Federal y deportivo Morteros igualó en Río IV ante Atenas 1 a 1.

Germán Strillevsky abrió el marcador a los 3´del primer tiempo; en el complemento a los 18´ Federico Chiocarello de penal igualó el marcador.

La próxima fecha recibe a Las Palmas.

Resultados

Racing 5- Juv. Unida 0

Brown 3- Arg. Peñarol 1

Las Palmas 1- Sarmiento 2

Alumni 2- Banda Norte 0

Atenas 1- Tiro Federal 1

Posiciones:

Racing 15- Brown 10- Juventud Unida- Sarmiento 9- Argentino Peñarol – Tiro Federal 8- Atenas-Alumni 7- Las Palmas 5-Banda Norte 2.

Próxima fecha

Juventud Unida vs. Alte Brown

Argentino Peñarol vs. Alumni

Banda Norte vs. Atenas

Tiro Federal vs. Las Palmas

Sarmiento Leones vs. Racing