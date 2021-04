Comienza otra semana a puro Fútbol Continental

Se viene otra semana intensa en materia de Fútbol Continental. Se juegan los partidos correspondientes a la 2º fecha de la Copa Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana.

Programación

Martes 27 de abril

19.15 Liga de Quito (Ecuador) – Vélez

Árbitro: Diego Jaro (PER)

Asistente 1: Enrique Pintos (PER)

Asistente 2: José Cuevas (PER)

Cuarto árbitro: Derlis López (PER)

21.30 Boca Juniors – Santos (Brasil)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Asistente 1: Carlos Lopez (VEN)

Asistente 2: Lubin Torrealba (VEN)

Cuarto Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

Miércoles 28 de abril

19.00 Defensa Y Justicia – Universitario (Perú)

Árbitro: Angelo Hermosilla (CHI)

Asistente 1: Claudio Urrutia (CHI)

Asistente 2: Juan Serrano (CHI)

Cuarto Árbitro: Piero Maza (CHI)

21.00 River Plate – Junior (Ecuador)

Árbitro: Juan Benitez (PAR)

Asistente 1: Eduardo Cardozo (PAR)

Asistente 2: Julio Aranda (PAR)

Cuarto Árbitro: Jose Mendez (PAR)

23.00 Universidad Católica (Chile) – Argentinos Juniors

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Asistente 1: Ariel Guizada (BOL)

Asistente 2: Carlos Tapia (BOL)

Cuarto Árbitro: Raul Orosco (BOL)

Jueves 29 de abril

19.00 Racing Club – Sporting Cristal (Perú)

Árbitro: Angel Arteaga (VEN)

Asistente 1: Lubin Torrealba (VEN)

Asistente 2: Tulio Moreno (VEN)

Cuarto Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

CONMEBOL- Sudamericana: Se juega la segunda fecha de la fase regular

Martes 27 de abril

19.15 Rosario Central – San Lorenzo

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

Asistente 1: Nicolás Taran (Uruguay)

Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)

Cuarto árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

19.15 Arsenal – Ceará (Brasil)

Árbitro: José Méndez (Paraguay)

Asistente 1: Eduardo Cardozo (Paraguay)

Asistente 2: Julio Aranda (Paraguay)

Cuarto árbitro: Juan Benítez (Paraguay)

Miércoles 28 de abril

19.15 Independiente – Montevideo City

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Asistente 1: Michael Orue (Perú)

Asistente 2: Jesús Sánchez (Perú)

Cuarto árbitro: Víctor Carrillo (Perú)

21.30 Deportes Tolima (Colombia) – Talleres

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistente 1: Tulio Moreno (Venezuela)

Asistente 2: Jorge Urrego (Venezuela)

Cuarto árbitro: José Argote (Venezuela)

Jueves 29 de abril

21.30 Newell’s – Libertad (Paraguay) o Atlético Nacional (Colombia)

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Asistente 1: Nicolás Taran (Uruguay)

Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)

Cuarto árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

21.30 Lanús – Gremio (Brasil)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Asistente 1: Claudio Urrutia (Chile)

Asistente 2: Juan Serrano (Chile)

Cuarto árbitro: Angelo Hermosilla (Chile)