El Federal A comienza el 4 de diciembre con nuevo formato

Se llevó a cabo la reunión virtual entre presidentes de los clubes del Torneo Federal A. Se confirmó que arranca el viernes 4 de diciembre.

También el Federal tendrá una Zonas Campeonatos y Zonas Reválidas.

Los primeros siete equipos de cada zona (teniendo en cuenta el torneo pasado), jugarán las Zonas Campeonatos también divididos en Norte y Sur. Los de restantes lo harán en las Zonas Reválidas respetando los grupos geográficos antes mencionados.

El Federal A otorgará dos ascensos a Primera Nacional pero ya no será uno por zona (Norte y Sur) si no que podrían ser del mismo grupo debido a este nuevo formato.

También se dio a conocer que el Federal A podrá discutir un tercer ascenso con un equipo de la Primera B Metropolitana. Será a partido único en cancha neutral.

Forma de disputa

Los equipos de la Zona Campeonato de ambos grupos jugarán todos contra a todos a una sola rueda. El primero de cada grupo (Norte y Sur) clasificará a la gran final por el primer ascenso que se jugará a cancha neutral.

La Zonas Reválidas también jugarán todos contra todos a una sola rueda. En la Norte serán cinco equipos mientras en la Sur son siete El primero de cada grupo (Norte y Sur) clasificará a la instancia de playoffs por el segundo ascenso.

El sistema de playoffs:

Quedarán los doce equipos de las Zonas Campeonatos más los dos provenientes de las Zonas Reválidas. Hacen un total de 14 equipos que se enfrentarán a un solo partido en cancha neutral.

1 vs 14

2 vs 13

3 vs 12

4 vs 11

5 vs 10

6 vs 9

7 vs 8

Quedarán siete equipos a los que se les sumará el perdedor de la final por el primer ascenso para ser ocho conjuntos. Tomando la misma línea se eliminarán de forma progresiva a un solo partido en cancha neutral hasta llegar a la final por el segundo ascenso. El perdedor de esa final disputará el posible tercer ascenso con un equipo de B Metropolitana.

Zona Campeonato Norte: Güemes de Santiago del Estero, Sarmiento de Resistencia, Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas, Central Norte de Salta, Defensores de Pronunciamiento y Douglas Haig de Pergamino.

Zona Campeonato Sur: Villa Mitre de Bahía Blanca, Deportivo Maipú de Mendoza, Huracán Las Heras de Mendoza, Deportivo Madryn, Juventud Unida de San Luis, Sansinena de General Cerri y Olimpo de Bahía Blanca.

Zona Reválida Norte: Sportivo Belgrano, Unión de Sunchales, Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida de Gualeguaychú y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Zona Reválida Sur: Cipolletti, Camioneros, Estudiantes de San Luis, Desamparados de San Juan, Círculo Deportivo Otamendi, Sportivo Peñarol de San Juan y Sol de Mayo de Viedma.

Fuente: Diario Sports