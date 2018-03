Federal A: Perdió Sportivo y ahora tendrá que jugar la Reválida

Por la última fecha de la Zona B del Torneo Federal A, Sportivo Belgrano de San Francisco fue a la “tierra colorada” por la gloria y estuvo muy cerca.

Todos los resultados en los otros partidos se le venían dando, hasta con el empate se metía en la definición, pero a los 34 del segundo tiempo Enzo Bruno fue el gran verdugo de la verde.

Crucero del Norte le ganó a Sportivo Belgrano 1 a 0 y así le ahogó todas las chances y el sueño de quedar entre los mejores 5 de la categoría para buscar el primer ascenso.

Como sigue

Con los resultados que se dieron en las dos zonas de la fase campeonato, la “verde” quedó cuarto en su zona y no pudo pasar al pentagonal final. Pero quedó bien posicionado pensando en los primeros cruces de la fase reválida por el segundo ascenso.

Es que los dirigidos por Ariel Giaccone son el mejor cuarto teniendo en cuenta los dos grupos y tendrán el número 1 pensando en el primer cruce de playoffs. Su rival saldrá de una de las cuatro zonas de la reclasificación. El peor de esos cuatro será rival del equipo de nuestra ciudad.

Pero Sportivo recién la semana que viene conocerá a su rival ya que la fase reclasificación finaliza el fin de semana próximo.

Ahora la “verde” para llegar a jugar por el segundo ascenso tendrá que pasar por cinco cruces de playoffs para llegar a la segunda categoría. En los dos primeros Sportivo se aseguró definir como local. El primer partido será dentro de 15 días.

Así quedaron clasificados para el primer playoffs:

1- Sportivo Belgrano

2- Alvarado

3- Crucero del Norte

4- Deportivo Roca

5- Sarmiento

6- Desamparados

7- Chaco For Ever

8- Villa Mitre

9- Gimnasia y Tiro

10- Ferro de La Pampa

11- Reválida 1

12- Reválida 2

13- Reválida 3

14- Reválida 4

Cruces:

Sportivo Belgrano vs Reválida 4

Alvarado vs Reválida 3

Crucero del Norte vs Reválida 2

Deportivo Roca vs Reválida 1

Sarmiento vs Ferro

Desamparados vs Gimnasia y Tiro

Chaco For Ever vs Villa Mitre

Fuente: Diario Sports