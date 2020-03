Federal A: Pese a sumar, Sp. Belgrano sigue complicado

Pese a sumar un punto frente a Unión de Sunchales, Sportivo Belgrano sigue penúltimo en la Zona A del Torneo Federal A y la próxima fecha queda libre.

Ahora tendrá que esperar por la reanudación, cuando lo determine el Concejo Federal de AFA.

Próxima fecha

Gimnasia (CdU) vs Unión (S)

Defensores de Belgrano vs Crucero del Norte

Central Norte vs Chaco For Ever

Juventud Unida (G) vs Boca Unidos

Sarmiento vs Douglas Haig

San Martín (F) vs DEPRO

Sportivo Las Parejas vs Güemes

Libre: Sportivo Belgrano

Fuente: Web Diario Sports