Federal A: Sportivo goleó y es único puntero Reviewed by Momizat on Mar 23 . Por la tercera fecha de la Zona C de la Fase Reválida, Sportivo Belgrano goleó a Defensores de Pronunciamiento 3 a 0 con una contundencia formidable. Juan Manue Por la tercera fecha de la Zona C de la Fase Reválida, Sportivo Belgrano goleó a Defensores de Pronunciamiento 3 a 0 con una contundencia formidable. Juan Manue Rating: 0