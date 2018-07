Fútbol Regional: Provisoriamente Centro Social es puntero. San Jorge-Juniors igualaron 0 a 0

En el fin de semana diferente del Fútbol de la Liga Regional San Francisco, en Brinkmann San Jorge y Juniors de Suardi `protagonizaron un entretenido encuentro pero no se pudieron sacar ventajas.

En tanto Centro Social en Balnearia, logró un importante triunfo por 3 a 2 con goles de Horacio Godoy, Blas Tevez y Manuel García. Este resultado lo posiciona al “Rojinegro” en la punta, por lo menos hasta que jueguen el clásico Morterense este domingo.

Hasta el momento hay varios equipos que ya están clasificados.

En la Divisional A Centro Social, Nueve de Julio Morteros, Juniors, Tiro Federal y Devoto.

En la Divisional B Capu de la Tordilla, Cultural de la Paquita y Cultural de la Francia se metieron en el Decagonal.

Resultados

Primera A

Independiente 2- Social Brinkmann 3

Fundación San Jorge 0- Juniors 0

Nueve de Julio Olímpico de Freyre 0- Social Altos de Chipión 3

Sp. Suardi 2- Sp. Belgrano LP. 1

Unión 1- Sportivo Belgrano 0

AD El Arañado 2- Sociedad Sp. Devoto 1

Almafuerte 4- Huracán 1

Antártida 2- Cultural Arroyito 1

Primera B

Cultural La Paquita 4- Sportivo Balnearia 0

Colonia Marina FC 0- Proyecto Crecer 1

Mitre 2- El Trébol BC. 2

Programa Domingo 15

Primera A

Grupo A: 17.15: 9 Julio Morteros vs. Tiro Federal. Grupo B: 16: Rivadavia vs. UD Laspiur.

Primera B

Grupo A: 16: Sp. 24 de Sept. vs. Atl. Belgrano; 16: Guido Sp. Marull vs. Cultural LP; 16: Ateneo J. Acción vs. Atl. Sta. Rosa; 18: Sarmiento vs. Pueblos Unidos.

Grupo B: 16: Granaderos vs. Sp. Sacanta: 16: Cult. La Francia vs. Porteña Asoc.; 16: 16: 8 de Diciembre vs. Filodramático.