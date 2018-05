Fútbol: Al fin se pudo completar la 7º Fecha. El clásico Brinkmanense va el viernes

El Fútbol Regional de Fútbol, pudo completar la 7º fecha postergada en varias oportunidades por las lluvias. Más allá de los resultados, Brinkmann ya palpita el clásico el venidero fin de semana.

Según la información recibida el partido entre Centro Social y San Jorge se disputa el viernes a las 20 y 22 horas respectivamente. En tanto que también en Morteros Tiro Federal recibe a Nueve de Freyre y en Porteña vs. 8 de Diciembre.

Este adelanto obedece a que el día domingo la Policía no puede brindar el servicio de adicionales, debido a la Peregrinación a Colonia Vignaud.

Resultados de la 7º Fecha

Grupo A

Nueve de Freyre 1- Juniors 2

9 de Morteros 2- Centro Social 2

Independiente 0- Belgrano La Para

San Jorge 0- Tiro Federal 1

Sp. Suardi 0- Chipión 1



Posiciones

Jrs. de Suardi 15– Tiro Federal 14- Centro Social 13- Nueve de Freyre- Nueve de Morteros- Belgrano La Para 11- Independiente 7– San Jorge- Chipión 6– Sp. Suardi 3.

8º Fecha: Juniors vs. Chipión- Independiente vs. Sp. Suardi- Centro Social vs. San Jorge- Tiro Federal vs. Nueve de Freyre- Belgrano La Para vs. Nueve de Morteros.

Grupo B

Unión Alicia 2- Cultural Arroyito 1

Almafuerte 1- Devoto 3

El Arañado 1- Sp. Belgrano 0

Rivadavia 2- Huracán 1

Antártida 4- Laspiur 1

Posiciones

Devoto 19– Sp. Belgrano 15– Huracán- Almafuerte- Antártida- El Arañado- Rivadavia 11– Unión Alicia 6– Cultural Arroyito 2– Laspiur 0.



Primera B

Por la Zona A el Cultural de La Paquita fue derrotado por Atlético Santa Rosa 1 a 0, en tanto que Porteña también perdió por la mínima ante Mitre de las Varillas.



Posiciones Grupo A

Pueblos Unidos 17– Cultural La Para 16– La Paquita 15– Atl. Santa Rosa 12– 24 de Setiembre 11– Ateneo- Marull 7– Sp. Balnearia 6– Belgrano Río 1°- Sarmiento 4.



Posiciones Grupo B

19– Filodramático 15– Granaderos 14– Marina 13– Porteña 12– Mitre 10– Crecer- El Trébol 7- Sacanta 2– 8 de Diciembre 1.

La Francia– Filodramático– Granaderos– Marina– Porteña– Mitre– Crecer- El TrébolSacanta– 8 de Diciembre